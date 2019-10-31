Кисловодск, Ставропольский край, , 10:15 — REGNUM На Ставрополье вынесли приговор 43-летнему уроженцу Дагестана Ахмеду Магомедову, который известен в криминальных кругах как Ахмед Астраханский. Его осудили за вымогательство, незаконный оборот оружия и наркотиков, пишет 31 октября NewsTracker.

Сообщается, что в 2017 году силовики получили оперативную информацию о готовящемся покушении на предпринимателя из города Кисловодска. Преступная группировка планировала устранить соперника, устроив на него покушение. Непосредственным исполнителем должен был стать Магомедов.

В августе того же года Ахмед Астраханский встретился с бизнесменом и потребовал от него крупную сумму денег и имущество, а в противном случае пригрозил убийством. Потерпевший не стал идти на поводу и обратился в правоохранительные органы. Вскоре злоумышленник был задержан сотрудниками полиции и краевого управления ФСБ.

При личном досмотре у него изъяли переделанный под стрельбу боевыми патронами травматический пистолет, восемь боевых патронов, а также героин весом 1,5 грамма. Позже в машине Магомедова нашли еще около 11 граммов этого наркотика, что является особо крупным размером.

Кисловодский городской суд приговорил Ахмеда Астраханского к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.