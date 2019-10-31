Владивосток, , 10:06 — REGNUM Одну из главных владивостокских достопримечательностей маяк «Токаревская кошка» могут навсегда закрыть для посещения из-за недавнего нападения вандалов. Об этом 31 октября сообщил представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Ранее маяк повергся нападению вандалов, которые разломали в шестой раз за последние три года ограждение «Токаревской кошки».

«Ограждение, конечно восстановим, но только когда появятся средства. Наверное, это будет в последний раз. Дальше уже последуют более радикальные меры», — приводит издание «Комсомольская правда — Владивосток» слова Воскресенского.

Также представитель ТОФ отметил, что командование флота обращается с убедительной просьбой к жителям и гостям Владивостока бережно относиться к имуществу ТОФ и объекту Минобороны РФ, каковым является владивостокский маяк «Токаревская кошка».

«В противном случае, вслед за ограничением проезда на территорию, будет принято решение о полном прекращении доступа на маяк», — заявил Николай Воскресенский, добавив, что доводить ситуацию до такого решения никому бы не хотелось.

Отметим, без посещения маяка «Токаревская кошка» не обходится ни одна экскурсия по Владивостоку. Он уже почти полтора века освещает путь судам, которые заходят в акваторию города через пролив Босфор Восточный. Это также не просто действующий маяк и исторический объект, но и излюбленное место отдыха жителей и гостей Владивостока.