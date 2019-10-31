Брянск, , 09:52 — REGNUM Два школьника из образовательных учреждений Севска и Жуковки Брянской области стали победителями федерального этапа всероссийского конкурса сочинений 2019 — 2020 учебного года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента образования и науки. Церемония награждения состоится в Москве 1 ноября 2019 года.

На региональный этап всероссийского конкурса было представлено 64 работы победителей муниципального тура. Из них только четыре сочинения затем отправили на суд федерального жюри. Наивысшую оценку получили работы Антона Абрамяченкова из Севской средней школы № 2 и Полины Рыженковой из Жуковской СОШ №1 им. Б. В. Белявского.

Итоги конкурса подводились с учётом возрастных категорий участников: учащиеся 4 — 5 классов, 6 — 7 классов, 8 — 9 классов и 10 — 11 классов.