Пусан, Южная Корея, , 09:52 — REGNUM Папа Франциск направил соболезнования президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в связи с кончиной его матери Кан Хан Ок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, послание было передано президенту 30 октября.

«Я опечален известием о смерти Кан Терезы, любимой матери президента. В это трудное и не простое время, я буду мысленно с Вами», — говорится в сообщении папы Римского.

Отметим, что сегодня, 31 октября, в католическом соборе Намчхон, расположенном в городе Пусане, состоялась траурная церемония. Мать президента, Кан Хан Ок, скончалась во вторник, 29 октября, на 93-м году жизни.