Квебек, Канада, , 09:52 — REGNUM Создатель Ancestors: Humankind Odyssey Патрис Дезиле заявил, что многие обозреватели, написавшие рецензии на его проект, даже не играли в него. Об этом 30 октября сообщил портал VG 24/7.

Дезиле отметил, что журналисты в своих обзорах придумывали механики, которых нет в игре. Например, некоторые обозреватели написали, что «кататься на лошадях не так уж и здорово» — хотя у игроков Ancestors: Humankind Odyssey не было такой возможности.

Напомним, Ancestors: Humankind Odyssey вышла 27 августа 2019 года. Проект посвящён эволюции человека.

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