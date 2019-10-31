Омск, , 09:55 — REGNUM Омская гостиница «Иртыш» перед самым началом межрегионального форума сотрудничества «Россия — Казахстан» оказалась исключена из гостевого маршрута. Об этом 31 октября сообщает «СуперОмск».

Местное новостное агентство ссылается на проект изменений в соответствующее постановление мэрии города Омск, согласно которому теперь маршрут пролегает не через муниципальную гостиницу «Иртыш», а поворачивает к Сибирскому автодорожному университету (СибАДИ).

Подобные изменения никак не комментируются.

Ранее сообщалось, что гостиница «Иртыш» готовится к встрече высоких гостей, которые прибудут на форум. Там ведутся ремонтные работы, поскольку последний раз ремонт там проходил в 2008 году. Местные издания полагают, что причина изменения маршрута могла быть в том, что гостиницу не успели приготовить в срок или же в невозможности обеспечить безопасность для такого уровня делегаций.

Напомним, с 6 по 7 ноября в Омске пройдет межрегиональный форум сотрудничества «Россия — Казахстан». Ожидается, что на мероприятие прибудет президент России Владимир Путин.

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