Улан-Удэ, , 09:41 — REGNUM Рабочая модель памятника Константину Рокоссовскому, который установят в центре столицы Бурятии Улан-Удэ готова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, скоро начнутся работы по литью скульптуры.

Она будет отлита из бронзы, а постамент облицован гранитными плитами. Открытие конной композиции планируется уже на 21 декабря.

Напомним, статую полководца установят в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Ранее жители города путём голосования выбрали лучший проект монумента и место для его установки.

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Гражданской войны будущий прославленный маршал Советского Союза Константин Рокоссовский в годы Гражданской войны и иностранной интервенции проходил службу на территории Бурятии. В 1921 году командуя кавалерийской частью, он разгромил войска барона Унгерн-Штернберга, вторгшиеся сюда из Монголии.

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