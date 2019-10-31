Москва, , 09:39 — REGNUM В России наблюдается рост числа обращений граждан, ставших жертвами мошенников. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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В ведомстве уточнили, что злоумышленники «атакуют» жителей России звонками по телефону, при этом представляются сотрудниками следственных органов СК России и других государственных структур. Мошенники рассказывают гражданам о том, что они якобы признаны потерпевшими по уголовным делам об обороте фальсифицированных БАДов или лекарств. В подтверждение своих слов они даже могут представлять некие «правовые документы». Для дальнейшего возмещения ущерба злоумышленники предлагают своим жертвам перечислить различные крупные суммы.

В СКР подчеркнули, что эти лица «не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации», а подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей.

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«Подобные звонки являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы», — порекомендовали в следственном ведомстве, попросив граждан проявлять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о новом методе хищения денежных средств граждан сообщил глава компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, Илья Сачков. Жертвами преступников становятся банковские клиенты, которые злоумышленники пытаются заставить установить на устройство программу удалённого доступа. Именно с её помощью они потом могут похитить средства жертвы.