Токио, , 09:41 — REGNUM Компания Capcom выпустила браузерную игру по вселенной Resident Evil под названием Escape for Halloween. Об этом 30 октября сообщила «Игромания».

В Escape for Halloween игроки будут пытаться спасти своего персонажа из лаборатории учёного проекта «Амбрелла». Сообщается, что все игровые ситуации в новом проекте сопровождаются скриншотами из Project Resistance — предстоящей игры Capcom.

Напомним, дата релиза Project Resistance пока не названа. В октябре разработчики провели первое бета-тестирование игры.

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