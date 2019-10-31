Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM В столице Среднего Урала можно проложить организовать канатную дорогу в южных районах города. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает ЕАН.

По словам мэра, в горадминистрации изучают опыт Манхеттена (Нью-Йорк) и Нижнего Новгорода.

«Мы действительно рассматриваем по некоторым точкам города канатную дорогу» , — сказал Высокинский.

В частности, рассматривается направление от конечной станции метро «Ботаническая» до микрорайона Академический, добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Высокинский заявлял, что канатная дорога могла бы связать Академический и Пионерский микрорайоны. В одной кабине, по прогнозам градоначальника, можно посадить до 20 человек.

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