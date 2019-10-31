Пермь, , 09:37 — REGNUM В Пермском крае в День народного единства, 4 ноября, праздничные мероприятия пройдут во всех районах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, в Перми центральным мероприятием станет универсальная ярмарка.

На ярмарке жителям и гостям столицы региона местные товаропроизводители и мастера народных промыслов представят свою продукцию. Праздничная торговля развернётся перед Дворцом культуры им. А.Г. Солдатова. Во всех районах города пройдут концерты, выставки. В билиотеках готовятся к патриотическим беседам.

В Березниках (Усолье) 4 ноября пройдёт интеллектуальный батл среди молодёжных команд, в Губахе — фестиваль национальных культур «Солнце Губахи» и концерт, в Юрле — интеллектуальная игра «В единстве наша сила», в Кизеле — флешмоб «Вперёд, Россия!». Информация о праздничной программе опубликована на сайтах и в социальных сетях местных органов самоуправления.