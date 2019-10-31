Сеул, , 09:38 — REGNUM К 2028 году в Южной Корее намерены заменить полицейские автобусы на водородные. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального агентства полиции.

По их словам, 31 октября в Сеуле прошел тестовый запуск водородного автобуса для правоохранительных органов. Стоит отметить, что на данном мероприятии присутствовал премьер-министр страны Ли Нак Ён.

Известно, что два водородных автобуса будут введены в эксплуатацию в полицейских участках в Кванхвамуне и Ёидо. К 2028 году в стране планируется поэтапно заменить 802 автобуса.

С 2021 года в стране также начнут замену патрульных полицейских машин.

Отметим, что данные меры приняты в рамках проекта по борьбе с мелкой пылью.