Амстердам, , 09:32 — REGNUM Голландские партии Зелёные левые и Христианский Союз считают, что здравоохранение должно внести свой вклад в уменьшение выбросов углекислого газа CO2. Во время обсуждения в парламенте бюджета Министерства здравоохранения на следующий год они предложили пакет мер, направленных на решение этой задачи.

Так, по мнению этих партий, крайне вредным для окружающей среды является газ десфлюран, который применяется в анестезиологии. В качестве безопасной альтернативы предлагается введение наркоза с помощью внутривенного вливания.

Среди других предложенных мер — выключение по ночам вентиляционных систем в операционных больниц. Сейчас эти системы работают 24 часа в сутки. Между тем ночное отключение в одном только Академическом медицинском центре в Амстердаме позволило бы сэкономить 400 тыс. киловатт-часов в год.