Донецк, , 09:31 — REGNUM 89-й гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Донецк, сообщило 31 октября «Донецкое агентство новостей».

«В Донецк прибыл гуманитарный конвой из Российской Федерации», — сообщила журналистам сотрудник МЧС ДНР.

В данный момент идёт разгрузка машин на одном из складских комплексов Донецка.

Ранее сообщалось, что в составе груза находятся продуктовые наборы для младенцев, а также для детей в возрасте от одного года до трёх лет.

Напомним, предыдущий гуманитарный конвой доставил в ДНР 360 тонн груза, в котором находились, в частности, более 36 тыс. продуктовых наборов для детей.

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