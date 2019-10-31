Донецк, 31 октября 2019, 09:31 — REGNUM 89-й гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Донецк, сообщило 31 октября «Донецкое агентство новостей».
В данный момент идёт разгрузка машин на одном из складских комплексов Донецка.
Ранее сообщалось, что в составе груза находятся продуктовые наборы для младенцев, а также для детей в возрасте от одного года до трёх лет.
Напомним, предыдущий гуманитарный конвой доставил в ДНР 360 тонн груза, в котором находились, в частности, более 36 тыс. продуктовых наборов для детей.
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