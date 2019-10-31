Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Глава Twitter Джек Дорси сообщил, что в социальной сети с 22 ноября 2019 года вся политическая реклама будет под запретом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что охват политических заявлений должен быть заработан, а не куплен», — заявил Дорси.

По его словам, время до 22 ноября дается для уведомления рекламодателей о новой политики компании.

Напомним, в августе 2019 года Twitter-аккаунт Джека Дорси был взломан. Злоумышленники на протяжении 15 минут рассылали от его имени сообщения оскорбительного характера.

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