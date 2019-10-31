Челябинск, , 09:04 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома. Дело передано прокурору, сообщает пресс-служба СКР.

Гражданину предъявлено обвинение по факту насильственных действий сексуального характера против лиц в возрасте до 14 лет. По пункту «б» части 4 статьи 132 УК России ему грозит до 20 лет колонии.

Следователи считают, что в мае 2015-го — августе 2017 года гражданин совершил такие действия против девятерых детей. По данным СКР, его полностью удалось изобличить.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился в начале 2018 года. Приёмные родители нескольких детей, взятых в семьи из детдома, заявили о том, что несовершеннолетние подвергались секснасилию. Им это рассказали сами дети.

Дело вызвало широкий резонанс. К настоящему времени детдом расформирован. Впрочем, нарушений со стороны персонала следователи не нашли.