Грозный, , 09:02 — REGNUM В Чечню 31 октября придет волна холода. В республике ожидается резкое ухудшение погоды. Оно будет связано с осадками в виде дождя и мокрого снега, а также усилением ветра до 15−18м/с. В горных районах прогнозируются сильные осадки, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе МЧС по региону.

В период с 31 октября до 2 ноября значительно снизится и температура воздуха. В отдельных районах до 0 °C, при прояснениях — до ­­-2°С, а в горной местности — до — 6 °C.

В связи с этим в спасательном ведомстве предупредили о возможных неблагоприятных последствиях — в предгорных и горных районах это может быть налипание мокрого снега на проводах и деревьях, что может привести к обрыву электролиний и падению деревьев.

Жителей республики попросили соблюдать меры предосторожности в такую погоду. При нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.

В МЧС отметили, что в связи с неблагоприятным прогнозом погоды силы и средства территориальной системы ЧС находятся в полной готовности к реагированию на возможные происшествия.