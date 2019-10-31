Оренбург, , 09:01 — REGNUM Депутат Оренбургского горсовета Алексей Чистяков заявил, что в момент совершения ДТП был абсолютно трезв. У него боли в плечевом суставе от старой травмы. Депутату назначили лекарства, которые он и принимает, поэтому отказался от медицинского освидетельствования, сообщает ria56.ru .

По данным СМИ, 30 октября в мировом суде планировали рассмотреть дело в отношении депутат горсовета Алексея Чистякова, однако адвокат не явился на слушание и заседание перенесли на 31 октября.

Напомним, ранее информресурсы сообщили, что Читяков задержан и помещен в спецприемник за пьяную езду. Он стал участником ДТП на ул. Чкалова вечером 29 октября.

По словам очевидцев, депутат пытался уехать с места ДТП. Инцидент произошел на парковке возле торгового центра при большом скоплении народа. Очевидцы утверждают, что Чистяков еле держался на ногах. Алкогольное опьянение заподозрили и полицейские.

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