Амстердам, , 08:58 — REGNUM Голландская прокуратура намерена с помощь теста ДНК установить, действительно ли Геррит Ян ван Д. (Gerrit Jan van D.) является отцом шестерых молодых людей, которые несколько лет скрытно проживали на ферме в местечке Рюйнерволд (Ruinerwold).

На этой неделе Ван Д. предстанет перед судом, который рассмотрит вопрос о продлении его ареста. Вместе с ним перед судом предстанет другой подозреваемый, арендатор фермы Иосиф Б. Обоим предъявлены обвинения в удерживании лиц против их воли и в отмывании денег. Подозреваемым разрешается общаться только со своим адвокатом.

Дети сами заявили о том, что они являются детьми Ван Д., однако все они не числятся в национальном Регистрационном учёте. Поэтому у властей нет твёрдой уверенности в том, что они действительно имеют дело с семьёй. Мать предполагаемой семьи скончалась несколько лет назад.

В октябре один из сыновей рассказал в местном кафе о своей «семье». После этого полицейские обнаружили на ферме ещё пятеро совершеннолетних молодых людей, а также Ван Д. Предположительно они проживали на ферме как минимум девять лет.