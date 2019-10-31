Москва, , 08:53 — REGNUM В Москве на ВДНХ разработан уникальный маршрут «Перезагрузка в городе». Новый маршрут позволит отдохнуть от забот и снять стресс, сообщается на портале мэра столицы.

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Посетители ВДНХ смогут принять солнечную ванну у пруда, пройтись по воздушной экотропе, помедитировать на лавочке и получить цветотерапию.

В маршруте «Перезагрузка в городе» можно будет попробовать заблудиться в зеленом лабиринте. По замыслу архитекторов, в лесном массиве выставки высажены деревья определенных пород, символизирующие эмоции человека.

Как сообщало ИА REGNUM, знаменитая отечественная киностудия «Союзмультфильм» намерена в 2020 году на территории ВДНХ в павильоне № 7 открыть первый мультимедийный парк.

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