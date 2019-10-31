Сеул, , 08:49 — REGNUM В Южной Корее проживает более 2 млн иностранцев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство внутренних дел и безопасности страны.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на ноябрь 2018 года в стране проживало 2 054 621 иностранец, что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что на иностранцев приходится 4% от общего населения страны.

80,4% иностранцев приходится на иностранных рабочих, этнических корейцев и брачных мигрантов, 8,6% — на иностранцев, получивших гражданство Южной Кореи, 11% — на детей иностранцев.

Стоит отметить, что больше всего иностранцев проживает в провинции Кёнгидо, за ней следуют Сеул, Ансан и Сувон.