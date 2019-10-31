Березники, Пермский край, 31 октября 2019, 08:45 — REGNUM В городе Березники Пермского края по факту повреждения и гибели деревьев возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, возле Березниковского механического завода неизвестные лица осуществляли земляные работы, в том числе для поиска лома металлов. В результате повреждены десятки деревьев различных пород.
По материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев).