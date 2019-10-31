Ташкент, , 08:38 — REGNUM Мораторий на врубку ценных пород деревьев в Узбекистане вводится с 1 ноября 2019 года. Об этом написал член Экологической партии Узбекистана Абу-Али Ниязматов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что мораторий на вырубку продлится с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года. Представитель Экопартии Узбекистана Саидрасул Сангинов отметил, что для эффективного исполнения моратория необходимо организовать общественный контроль за вырубкой деревьев.

Отметим, по итогам первой половины 2019 года в Узбекистане выявлено 2564 случая нарушения природоохранного законодательства. Общий размер ущерба составил 2,2 млрд сумов ($233 тыс.).

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