Пермь, , 08:38 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор директору и технику управляющей компании. Они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью 10-летней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Установлено, что в техник и директор МУП ЖКХ подсудимые, допустили преступную небрежность. Состояние жилого фонда в поселке Звездный оказалось без контроля, в результате на кровлях домов скопились снежные и ледяные массы. В марте 2019 года произошел сход глыбы на ребенка. Медики квалифицировали травмы и ушибы как тяжелые.

Суд назначил технику полтора года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а также штрафу в 100 тыс. рублей. Директор МУП ЖКХ оштрафован на 400 тыс. рублей. С юридического лица в пользу пострадавшего ребенка взыскано 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.