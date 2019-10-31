Санкт-Петербург, , 08:37 — REGNUM Санкт-Петербург в четверг, 31 октября, окажется в передней части очередного циклона, идущего из Северной Атлантики. Он принесет в город осадки в виде снега и дождя. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Петербург, первый снег Дарья Драй © ИА REGNUM

«Погода облачная, после полудня небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди. На дорогах и тротуарах гололедица», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге будет составлять +2…+4 градуса, в Ленинградской области −1…+4 градуса. Ветер юго-западный 5−10 м/с.

Атмосферное давление будет немного ниже нормы.

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