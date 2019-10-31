Москва, , 08:36 — REGNUM Рекомендации по использованию кредитной карты опубликованы пресс-службой Роспотребнадзора. Простые правила помогут защитится от действий мошенников, пояснили в ведомстве.

Банковская карта

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Самое главное — при получении кредитной карты в банке обязательно нужно подключить услугу мобильный банк на телефон. Пин-код не нужно нигде записывать, его нужно запомнить.

В магазинах, вводя пин-код, следует прикрывать терминал рукой. При оплате картой в кафе не позволяйте официанту уходить с вашей картой. Для покупок в интернете заведите другую кредитную карту.

Как сообщало ИА REGNUM, идентифицировать кредитные карты клиентов по номеру сотового телефона обяжут коммерческие банки страны. Такой законопроект разработали в правительстве РФ.

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