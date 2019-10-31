Ульяновск, , 08:35 — REGNUM В Ульяновске дорожная техника в связи со снегопадом вышла на улицы города около 4 часов утра. Также на улицах города работают дворники и бригады ливнёвщиков, сообщает столичная мэрия.

31 октября первые машина на уборку снега вышли в 03:45, к работе приступили более 50 единиц спецтехники МБУ «Дорремстрой». По данным администрации, комбинированные дорожные машины девятью колоннами сгребали снег на обочины, подметали и обрабатывали противогололёдными реагентами проезжую часть. По две колонны работало в Заволжье, в Ленинском районе и Засвияжском районе, одна — в Железнодорожном. Ещё две очищали дороги пригородной зоны, школьные маршруты,

В первую очередь очищались центральные дороги, днём работа продолжится на дорогах с меньшей интенсивностью движения и на тротуарах. Для предотвращения гололедицы использовано 95 тонн пескосоляной смеси. Кроме того, в работах по очистке остановок и дорог от снега задействованы бригады дворников и ливнёвщиков.

В ГИБДД Ульяновской области напоминают, что в ближайшие дни на территории региона местами возможен кратковременный дождь и снег, в результате чего при минусовой температуре воздуха образуется гололедица. И призывает тех, кто не успел сменить «летнюю» резину на «зимнюю», сделать это оперативно.

«Ездить на «летней» резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается, что может привести к возникновению заноса и другим неприятным ситуациям», — напоминают в Госавтоинспекции, подчёркивая, что езда во время дождя или снегопада требует специальных навыков управления.

Правоохранители напоминают о соблюдении скоростного режима и дистанции, призывают воздержаться от резких перестроений и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Ульяновской области днём ожидается нулевая температура, осадки в виде дождя и мокрого снега. Вечером может похолодать до — 7 градусов.