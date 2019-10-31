Тула, , 08:33 — REGNUM Памятник подвигу комиссара Тульского рабочего полка, Героя Советского Союза Григория Агеева открыли в Рогожинском парке Тулы 30 октября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области.

Памятник подвигу комиссара Тульского рабочего полка, Героя Советского Союза Григория Агеева Управление пресс-службы правительства Тульской области

Именно здесь, где сегодня разбит парк, в 1941 году проходил передний край обороны Тулы. Тульский рабочий полк сумел задержать врагов на подступах к городу. 30 октября в ходе наступления немецких танков на позиции Тульского рабочего полка, штурмовая группа пыталась прорваться в города. Под угрозой оказался медпункт, в котором находились раненые. Семь раз комиссар Григорий Агеев вместе с бойцами предпринимал вылазки, чтобы вытащить раненых, в восьмой раз он был убит.

30 октября на месте гибели первого комиссара Тульского рабочего полка Григория Агеева открыт памятник в его честь.

«Для нас крайне важно сохранить память о подвигах героев Великой Отечественной войны, о таких людях, как первый комиссар Тульского рабочего полка, который отдал жизнь защищая Родину», — сказал замгубернатора Александр Сорокин на церемонии открытия.

Авторами скульптурной композиции высотой в 2,7 метра стали скульптор Максим Малашенко, архитектор Денис Бобылев под руководством народного художника РФ, академика Российской Академии художеств Михаила Переяславца.