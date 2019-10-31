Махачкала, , 08:34 — REGNUM По обвинению в преступлениях террористического характера предстанут перед судом четверо жителей Дагестана. Расследование в их отношении велось по семи статьям УК РФ, среди которых организация террористического сообщества и незаконного вооруженного формирования (НВФ), приготовление к теракту и незаконный оборот взрывных устройств, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что в 2016 году обвиняемые создали в городе Махачкале организованную преступную группу. Они планировали совершение террористических преступлений на почве религиозных убеждений. Для этого злоумышленники через интернет обучились военному делу, в том числе минно-подрывному.

Отмечается, что члены организованной группы имели между собой близкие отношения, основанные на приверженности к радикальной исламской идеологии. Их, как считает следствие, сближала ненависть к конституционному строю, представителям органов власти и правоохранительным органам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане за участие в НВФ вынесли обвинительный приговор жителю Ботлихского района. Выяснилось, что он на протяжении нескольких лет в составе формирования исполнял обязанности по обеспечению ее деятельности.