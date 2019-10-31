Москва, , 08:28 — REGNUM В каких сферах деятельности работают самые счастливые люди, выяснила в ходе опроса рекрутинговая компания Headhunter. Об этом сообщает 31 октября ТАСС.

В ходе опроса 5,5 тыс. соискателей работы ответили, насколько они чувствуют себя счастливыми по шкале от 0 до 10 баллов.

По данным исследования, наиболее счастливыми себя ощущают те, кто ищет работу в сфере медицины и фармацевтики. Средний результат у данной группы — 6,1 балла. На втором месте идут соискатели в сфере госслужбы и НКО с результатом 5,9 балла, а на третьем оказалась группа, которая ищет работу в сфере управления персоналом, у них 5,8 балла.

Самыми «несчастными», с результатом 4,4 балла выглядят соискатели работы в сфере автобизнеса. Чуть лучше обстоят дела у представителей рабочего персонала, их уровень счастья составил 4,7 балла.

По регионам у исследователей получилось, что наиболее счастливы жители Ханты-Мансийского АО (6,3 балла) и Краснодарского края (6 баллов). Самый низкий показатель в Ставропольском крае (4,5 балла) и в Пермском крае (4,8 балла).