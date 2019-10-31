Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Бывшие сотрудники нефтегазовой компании Unaoil Сайрус Ахсани и Саман Ахсани признали себя виновными в даче взяток государственным служащим в Казахстане. Об этом 31 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство юстиции США.

Планируется, что граждане Великобритании предстанут перед судом 20 апреля 2020 года. Оба бизнесмена подозреваются в нарушении закона о коррупции за рубежом (FCPA).

Отмечается, что в августе в нарушении этого закона также признался 50-летний гражданин Великобритании Стивен Хантер, который ранее работал директором по развитию бизнеса в Unaoil.

По данным минфина США, Ахсани признались в даче взяток правительственным чиновникам в Алжире, Анголе, Азербайджане, Конго, Иране, Ираке, Казахстане, Ливии и Сирии в период с 1999 по 2016 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября бывшего помощника генерального прокурора Казахстана Куралбека Рахметова приговорили к семи годам заключения с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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