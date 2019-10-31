Москва, , 08:12 — REGNUM В Москве установили памятник ученому-конструктору, академику Российской академии наук Николаю Доллежалю. Об этом 31 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Учёный считается одним из основоположников отечественной атомной энергетики и промышленности.

Монумент появился между Малой Красносельской улицей и 6-м Красносельским переулком на площади Академика Доллежаля. Рядом находится здание Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля (НИКИЭТ).

Как рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, памятник представляет бронзовый бюст конструктора на гранитном постаменте высотой около четырех метров.

«Николай Антонович вошел в историю как создатель целого ряда уникальных реакторных установок, в том числе и первых советских промышленных реакторов, которые впоследствии стали основой ядерного щита страны», — сказал Емельянов.

Он также отметил вклад учёного в развитие науки.