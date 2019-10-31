Санкт-Петербург, , 08:13 — REGNUM Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области провели обыски рабочего места и дома замначальника второго отдела регионального Управления ГИБДД Михаила Александрова.

Это произошло после ареста его подчиненного по обвинению в сборе мзды с перевозчиков «в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Управления ГИБДД», сообщает портал 47news со ссылкой на правоохранительные органах.

По данным следствия, 39-летнего заместителя начальника второго отдела УГИБДД Михаила Александрова, в ведении которого была вся дорожно-патрульная служба Петербурга и Ленобласти, подозревают в «получении взятки» в крупном размере.

«Дела возбудили после задержания в начале июля оперативниками ФСБ 35-летнего заместителя командира третьего отдельного батальона ДПС, майора Николая Андреева», — уточняет издание.

Андреев несколько лет был помощником по технической части у Александрова, который в то время был командиром специализированной роты оперативного реагирования (СРОР), занимающейся проверкой большегрузов.