Благовещенск, , 08:04 — REGNUM Минусовые температуры уже не покидают Приамурье, праздничные ноябрьские выходные не станут исключением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурском гидрометцентре.

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С 1 ноября в северные районы Приамурья придут холода — температура воздуха опустится до минус 15−20 градусов, южные районы прочувствуют холод чуть меньше — здесь столбик термометра опустится до минус 8−13 градусов. Скорость ветра будет достигать порывами 13 м/с и более, погода будет ясной, малооблачной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморский край также пришли холода — здесь по ночам столбик термометра может опуститься до минус 8 градусов Цельсия.