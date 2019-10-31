Челябинск, , 07:57 — REGNUM На Урале водителям лучше отказаться от поездок. Причиной являются неблагоприятные погодные условия, сообщает управление дорог «Южный Урал».

Если же граждане сели за руль, то им советуют быть внимательными за рулем, выбирать разумный скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, а также не мешать работе спецтехники. Категорически не рекомендуют выезжать на летней резине.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урал ночью 31 октября обрушились снегопады. Снег идёт в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. К расчистке дорог привлечены людские ресурсы и техника.

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