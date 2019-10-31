Москва, , 07:48 — REGNUM В течение трёх лет в Москве будет отремонтировано около 150 поликлиник, заявил 30 октября мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова приводит официальный сайт мэра и правительства столицы.

Собянин отметил как приоритет модернизацию поликлиник, «которые построены 30, 40, 50, а то и 70 лет назад и находятся в старых зданиях».

«Конечно, они требуют полной модернизации, капитального ремонта, замены старого оборудования на современное», — заявил он.

По словам мэра, в Москве создана программа, предполагающая ремонт около 150 клиник в течение трёх лет. Градоначальник отметил, что будет проведён не частичный ремонт, а полная модернизация.