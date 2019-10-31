Челябинск, , 07:40 — REGNUM В Челябинской и Курганской областях на расчистке федеральных трасс от последствий снегопада заняты 66 единиц техники. Из них 44 комбинированные дорожные машины, 12 погрузчиков и 10 тракторов МТЗ, сообщает пресс-служба управления дорог «Южный Урал».

Работы идут на участках трасс А-310, М-5 «Урал», Р-354 и Р-254 «Иртыш». Чтобы не допустить скольжения, применяются противогололёдные материалы.

Вечером 30 октября в ФКУ Упрдор «Южный Урал» был введён режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 31 октября на Урал обрушился сильный снегопад. Сейчас он продолжается. Дорожные рабочие и коммунальщики борются с последствиями стихии.

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