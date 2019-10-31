Благовещенск, , 07:47 — REGNUM Перевозка пассажиров через Амур на судах на воздушной подушке «Пума» начнётся с 3 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее планировалось запустить маршрут 1 ноября, но из-за погодных условий пришлось передвинуть дату начала навигации судов на воздушной подушке на два дня позже, пишет издание ПортАмур.

Движение судна с пассажирами из российского Благовещенска в китайский город Хэйхэ длится несколько минут, стоимость билета для взрослого человека составляет 2 200 рублей, для детей 1 420 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ будет построена канатная дорога, которая обеспечит круглогодичный трансфер пассажиров между двумя странами.