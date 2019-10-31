Оренбург, , 07:33 — REGNUM В Оренбурге состоялось торжественное открытие первой площадки для сдачи норм ГТО. Площадка построена в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Спорткомплекс находится на базе спортивной школы №3 в Зауральной роще. Однако заниматься на площадке могут не только профессиональные спортсмены, но и спортсмены-любители, а также сторонники здорового образа жизни.

Стоимость спортобъекта составила более 3 млн рублей. На площадке имеется оборудование для баскетбола, тенниса, а также тренажеры и полный гимнастический комплекс.

Добавим, ГТО — это общероссийское движение «Готов к труду и обороне». Программа физкультурной подготовки населения действовала с 1931 по 1991 год и охватывала население от 10 до 60 лет. После развала Советского Союза эта программа перестала существовать. Но с 2014 года возобновилась.