Челябинск, , 07:27 — REGNUM В Челябинске на очистке улиц от выпавшего снега задействовано примерно 120 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба областного миндортранса.

В первую очередь расчищают проезжую часть. Вначале — основные магистрали. Всего работает десять колонн снегоуборочной техники.

Рабочая смена продлится до 10:00 по местному времени. Потом пройдёт пересменка.

Сильный снегопад атаковал Челябинск в районе 4:00 по местному времени. Как сообщало ИА REGNUM, в городе к нему были готовы и мобилизовали технику и людей.

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