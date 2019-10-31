Москва, , 07:26 — REGNUM Оргкомитетом конкурса принято решение провести финал 2020 года международной туристической премии World Travel Awards в Москве, сообщила журналистам вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

«Мы приветствуем решение организаторов World Travel Awards и благодарим их за доверие», — заявила она.

По мнению Сергуниной, «это отличная новость и самая лучшая оценка проделанной в последние годы работы». Она уверена, что Москва готова к проведению любого мирового события «на высочайшем уровне».

Финал премии 2019 года состоится 28 ноября в Омане.