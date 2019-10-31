Челябинск, , 07:12 — REGNUM В Челябинской области на очистке региональных дорог от последствий снегопада занято 105 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба областного миндортранса.

В частности, на дорогах работает 30 автогрейдеров. Также задействовано 64 комбинированных дорожных машины и 15 автомобилей «Урал-Тройка».

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад в Челябинской области идёт с ночи. Также отмечаются метели.

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