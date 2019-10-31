Челябинск, , 06:53 — REGNUM В Челябинске учительница французского и английского языков Елена Михальченко сможет переехать из подсобки школы в квартиру. Жильё ей уже показали, и она осталась довольна, пишут местные СМИ.

Поселят женщину по договору социального найма в доме, предназначенном для ветеранов. Новоселье может состояться до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, педагог 20 лет живёт в подсобке школы. Также она стоит в очереди на жильё, правда, 4016-я по счёту. Когда Елена устраивалась работать в школу, то очередь была другая и двигалась быстро. Но вступивший в силу новый Жилищный кодекс России объединил их все по Челябинску в одну, чем серьёзно поменял перспективы получения учительницей своего жилья.

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