Токио, , 06:46 — REGNUM Япониские власти предпримут меры для восстановления уничтоженного замка Сюри, внесённого в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Это трагическое событие. Правительство приложит все силы для восстановлению замка», — сказал он в ходе пресс-конференции в Токио.

Пожар, произошедший в ночь на 31 октября, уничтожил главный, северный и южный корпуса дворцового комплекса в городе Наха на острове Окинава.

Люди в результате пожара не пострадали. Причина возгорания до сих пор не установлена, однако известно, что в последние дни в замке проводились работы в связи с местным праздником.

Замок Сюри был возведён предположительно в XIV—XV веках и являлся монаршей резиденцией во времена существования Рюкюского государства. Общая площадь комплекса составляет более 46 тысяч квадратных метров.

В 1945 году замок был разрушен авиацией США, но затем восстановлен и вновь открыт в 1992 году. В 2000 году объект был признан частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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