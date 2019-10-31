Салехард, , 06:03 — REGNUM Ямало-Ненецкий автономный округ считается одним из самых благополучных регионов в рейтинге криминогенности, составленном Институтом региональных проблем. Задача рейтинга — изучить связь между преступностью и социально-экономической ситуацией в субъектах Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт института.

Как подчёркивают авторы исследования за июль 2019 года, в учёт принимаются только объективные статистические показатели, которые позволяют очистить его от влияния медийной и политической конъюнктуры.

Но при этом отмечается, что в ЯНАО индекс насильственных преступлений вырос за первые полгода 2019 года на 7%, наркопреступлений — на 17%, страховых мошенничеств — на 67%, количество ДТП — на 12%.

При этом номинальные зарплаты сократились на 6,39%, а уровень безработицы вырос на 0,4%, несмотря на то, что остаётся одним из самых низких в стране. Кроме того, Ямал продолжает лидировать по уровню закредитованности населения, который продолжает расти темпами выше среднероссийских.

Из 85 регионов России Ямал занимает по криминогенности 83 место. Его по благополучию опережают Белгородская область и Чукотский автономный округ.

Отметим, что в целом регионы Уральского федерального округа расположены в рейтинге «благополучия-криминогенности» неравномерно. Так Ханты-Мансийский автономный округ занимает по благополучию четвёртую строчку, или 82 место по криминогенности. Курганская область на 13 месте по благополучию или на 73 по криминогенности. В середине рейтинга находится Свердловская область с 33 местом по благополучию и 53 по криминогенности. На 45 месте по безопасности жизни населения — Тюменская область, на 51 — Челябинская.