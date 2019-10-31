Гуанчжоу, Китай, , 06:01 — REGNUM Таможня города Дунгуань в провинции Гуандун на юге Китая изъяла 6189 единиц контрафактной продукции, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Товары перевозились на экспорт по каналам доставки электронной коммерции, сообщили в таможне. Владельцы товаров подозревается в нарушении прав интеллектуальной собственности за незаконный экспорт товаров именитых брендов, включая Louis Vuitton, Rolex и Nike.

Как сообщало ИА REGNUM, таможня города Шэньчжэня также в провинции Гуандун раскрыла банду, которая нелегально экспортировала роскошные товары.

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