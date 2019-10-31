Владивосток, , 05:31 — REGNUM В Приморье завершён отбор транспортных компаний, которые с января 2020 года будут заниматься вывозом мусора в городах и районах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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В результате проведённого отбора было определено 30 компаний из Приморья и две из Новосибирска, которые с начала 2020 года, когда Приморье перейдёт на новую систему обращения с отходами, будут заниматься вывозом мусора на полигоны и на предприятия переработки.

«В обязанности перевозчиков войдёт вывоз и доставка мусора к местам переработки. В подавляющем большинстве это приморские компании, что нас радует, так как это и рабочие места, и налоговые отчисления в бюджет Приморья», — рассказала вице-губернатор Елена Пархоменко.

Вице-губернатор рассказала, что в Приморье порядка 220 млн рублей направлено на приобретение спецтехники, а также оборудования для перевозки и переработки отходов, с полигонами заключены договора. Региональным оператором стало КГУП «Приморский экологический оператор».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минстроя Татарии привёл статистические данные, согласно которым на одного жителя России приходится примерно 400 кг отходов в год. Исходя из этого количества производятся все расчёты.