Новосибирск, , 04:21 — REGNUM В Новосибирской области, согласно официальным данным министерства труда и социального развития региона, сохраняется тенденция к уменьшению общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В текущем году в базе данных числится 9 686 детей. Два года назад — в 2017 году — 9 961 ребенок. Процент численности детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях, — 93% от общего количества сирот.

Причины сиротства в регионе — лишение в родительских правах (33%), смерть родителей (27%), нахождение родителей в местах лишения свободы или розыске (14%), оставление детей в организациях (13%), отказ в роддоме, согласие на усыновление (7%), отобрание у родителей при угрозе жизни и здоровью (3%).

На учёте в органах опеки состоят 1,6 тыс. новосибирских семей усыновителей. В них проживают порядка 2 тыс. детей. Более 5 тыс. детей воспитываются в семьях опекунов, 3,7 тыс. детей — в приёмных семьях.