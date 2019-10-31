Казань, , 04:00 — REGNUM После сноса старейшей бани Казани, чьё здание построено 70 лет назад, градозащитница предложила казанскому депутату сложить свои полномочия. Свою позицию Марья Леонтьева обосновала тем, что личное не может быть выше общественного интереса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я считаю, что раз личная прибыль ему важнее, то было бы честно сложить обязанности депутата городской думы и председателя постоянной комиссии по ЖКХ и градостроительству. Дума и градостроение — это немножко другой уровень ответственности всё-таки», — написала координатор Центра прикладной урбанистики Казани Марья Леонтьева на своей странице.

Ранее Леонтьева обратилась с открытым письмом к главе правления ООО «ГК ЖИК г. Казани», депутату думы города, который возглавляет постоянную комиссию по градостроительству и жилищно-коммунальной политике, Эмилю Хуснутдинову. В нём она отметила, что баня для жителей — это символ «истории о благодарности за помощь эвакуированным из блокадного Ленинграда».

По данным ЕГРЮЛ, Эмиль Хуснутдинов является руководителем четырёх юрлиц, включая объединение строителей Казани, и учредителем — 13 действующих компаний, в том числе строительного сектора. Одну из компаний, входящую в состав группы «ГК ЖИК г. Казани», и называют владельцем бани в Дербышках.

По ситуации вокруг сноса исторического здания высказался и сын архитектора Сергей Саначин. На своей странице в соцсетях он отметил, обращаясь к мэра Казани Ильсуру Метшину, что поступок бизнесмена «возможно и безупречен юридически», но поступок депутата — «презрительный к народному мнению».

»Достоин ли он после этого представлять в ней население неважно какого уголка нашего города и тем более возглавлять комиссию по градостроительству. Думаю — нет», — резюмировал Саначин и спросил у мэра, который одновременно является и главой гордумы, его мнение на этот счёт.

Напомним, ранее в соцсетях региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обнародовало открытое письмо к главе республиканского комитета по охране объектов культурного наследия Ивану Гущину. В нём градозащитники просили срочно созвать заседание секции, отвечающей за государственный учёт объектов культурного наследия. Данную срочность они обосновали необходимостью экстренно внести в список памятников архитектуры «Здание общественной бани, 1949 г., арх. Саначин П.А. и Солдатов Г.И.» на улице Стадионная, 1 в казанском посёлке Дербышки. Созвать заседание не успели — здание было снесено вечером 28 октября 2019 года. Не помогло и сопротивление со стороны активистов, их долгая активная борьба за одно из старейших зданий своей эпохи.

На месте снесённого здания планируется строить жилой дом.

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