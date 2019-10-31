Исламабад, , 09:16 — REGNUM 30 октября американский институт общественного мнения Gallup Inc. опубликовал результаты опроса общественного мнения о том, какую проблему пакистанцы считают самой важной.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, большинство опрошенных (53%) заявили, что, по их мнению, главная проблема Пакистана — это инфляция. 30% отметили, что считают безработицу главной проблемой, тогда как коррупцией обеспокоены всего 4% опрошенных. Напомним, что, по данным Госбанка Пакистана (Центробанк) в сентябре темпы инфляции в стране достигли 12,5%.

Примечательно, что политические проблемы не имеют большого значения для большинства пакистанцев. Лишь 8% назвали проблему Кашмира главной, и всего 4% назвали таковой политическую нестабильность.